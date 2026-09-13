Европейски гигант позлати собствениците на българска ИИ компания
Lexroom влиза в Централна и Източна Европа през България, след като привлече 50 млн. долара и натрупа над 20 млн. евро годишни повтарящи се приходи
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Lexroom влиза в Централна и Източна Европа през България, след като привлече 50 млн. долара и натрупа над 20 млн. евро годишни повтарящи се приходи
Експерти посочиха базовия комплект, с който могат да се решат повечето дребни ремонти без майстор
Когато купуват Smart TV, много хора пренебрегват процесора, въпреки че той е отговорен за плавната работа и качеството на изображението
Марката получава високи оценки при моделите с предно и горно зареждане
Сделките на пазара достигнаха 143,6 млн. евро за шест месеца, а две големи придобивания още не са приключили
Експертите съветват да купувате месо в специализирани месарници
Американският президент обяви в Анкара, че ще работи за сваляне на мерките и ще решава за F-35
Сделките във водещите градове растат спрямо началото на годината, а пазарът влиза в по-умерен, но стабилен ритъм
Те предлагат безкраен контраст и перфектно възпроизвеждане на цветовете, но технологията има и важни ограничения
Тя не е нито японска, нито електрическа
Въпреки че QLED технологията предлага висока яркост, богати цветове и други предимства, тя има и своите недостатъци
Те се считат за еталон за качество на картината от години, но вземете предвид тези факти
Сделката за N1, Nova S, Vijesti и Danas идва след месеци спекулации в Сърбия и стари разкрития за унгарска следа при придобиването на Euronews
Правителството ще решава след готовия бюджет, а „Възраждане“ поиска конкретен отговор за директна подкрепа
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Експерт сподели съвети как да се грижите за хладилника си, за да осигурите безпроблемната му работа
Новата технология впечатлява с яркост и цветове, но има няколко сериозни слабости спрямо OLED
Берлин настоява за „Томахоук“ и системите „Тайфун“ в момент на глобална несигурност
IT секторът доминира, но мениджърите отлагат решения на фона на икономически и геополитически рискове
Експерти предупреждават, че честотата на опресняване става решаваща при покупка