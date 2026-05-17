4 недостатъка на Mini LED телевизорите, които да знаете преди да ги купите

Mini LED телевизорите се превърнаха в една от най-бързо разпространяващите се технологии на пазара през последните години. Почти всички големи производители вече предлагат подобни модели, които обещават по-висока яркост, по-добри цветове и по-силен контраст. Въпреки модерната подсветка и впечатляващата картина обаче технологията има някои сериозни недостатъци, които често остават на заден план, пише BGR.

Проблемът при черното остава

Въпреки огромния напредък Mini LED телевизорите все още използват LCD панели, а не самоосветяващи се пиксели като OLED моделите. Това означава, че подсветката работи на зони, а не индивидуално за всеки пиксел.

Именно затова черните тонове често изглеждат по-скоро тъмносиви, особено при по-евтините модели. При по-скъпите телевизори проблемът е по-слабо изразен благодарение на хилядите зони за локално затъмняване, но напълно дълбоко черно изображение все още трудно се постига.

Дразнещият ефект на сияние

Един от най-често критикуваните проблеми е така нареченият ефект на "цъфтеж" или сияние. Той се появява, когато светлината около ярък обект започне да се разлива върху съседни тъмни участъци от екрана.

Това се забелязва най-силно при субтитри, лога или малки ярки елементи върху черен фон. Производителите използват различни софтуерни алгоритми, за да ограничат проблема, но според експерти той все още не може да бъде напълно елиминиран при LCD технологията.

Гледането отстрани влошава картината

Голяма част от Mini LED телевизорите разчитат на VA панели, които осигуряват добър контраст, но имат и слабост - ограничени ъгли на видимост.

Когато зрителят не стои директно срещу екрана, цветовете започват да губят наситеност, а контрастът отслабва. Някои производители добавят специални слоеве за подобряване на картината при странично гледане, но резултатите все още изостават спрямо OLED телевизорите.

Играещите също усещат разликата

Mini LED моделите често се рекламират като отличен избор за игри заради високата яркост и ниското забавяне на сигнала. Въпреки това технологията може да има по-бавно време за реакция в сравнение с OLED панелите.

При динамични сцени това понякога води до леко размазване или усещане за забавяне, което е особено осезаемо при състезателни и екшън игри. При филми обаче част от потребителите приемат този ефект като по-мека и естествена картина.

