Колко е средният живот на хладилника и как може да го удължим

Хладилникът е един от най-важните уреди във всяка модерна кухня, но много домакинства разбират колко зависят от него едва когато започне да се поврежда. Без „студения шкаф“ ежедневното пазаруване става почти неизбежно, напитките и сладоледът през лятото изчезват от удобствата у дома, а рискът от разваляне на храна и хранително отравяне се увеличава.

Според Slashgear средният живот на един хладилник е около 12 години, но някои модели могат да се предадат по-рано, докато други издържат до 20 години. Разликата зависи от марката, типа уред, качеството на изработка и най-вече от начина, по който се използва и поддържа.

Колко дълго може да издържи един хладилник

Средната оценка за живот на хладилника е около 12 години, но това не е универсално правило. По-евтините и нискокачествени модели често се повреждат по-рано, докато по-надеждни уреди от реномирани производители могат да работят значително по-дълго.

Изданието отбелязва, че понякога по-скъпите високотехнологични модели с много допълнителни функции живеят по-кратко от по-обикновените хладилници с горен фризер. Причината е, че сложните системи - вградени ледогенератори, диспенсъри за вода, пречистватели на въздух и други модерни екстри - създават повече точки, в които може да възникне повреда.

Това не означава, че най-скъпият уред винаги е най-добрият избор. По-важно е хладилникът да отговаря на нуждите и бюджета на домакинството, но и да бъде от модел с добра репутация. Дори при известни марки е разумно да се проверят потребителските отзиви, защото някои модели започват да показват проблеми още след пет години употреба.

Поддръжката решава съдбата на уреда

Редовното почистване е една от най-важните стъпки за удължаване на живота на хладилника. Ако по уплътненията на вратата се натрупат остатъци от храна, сосове или замърсявания, студеният въздух може да започне да излиза навън.

Така компресорът се принуждава да работи по-усилено, сметките за ток се увеличават, а рискът от повреда става по-голям. Затова седмичното почистване на вътрешността и уплътненията не е само въпрос на хигиена, а и на икономия.

Кондензаторните серпентини също трябва да се почистват веднъж или два пъти годишно. Натрупването на прах и мръсотия около тях ограничава въздушния поток, влошава работата на уреда и може да съкрати живота му. Добра практика е да се следи и състоянието на филтрите, като се почистват или сменят според указанията на производителя.

Къде стои хладилникът също има значение

Мястото на хладилника може сериозно да повлияе на работата му. Уредът не трябва да бъде поставян близо до фурна, радиатор, пряка слънчева светлина или друг източник на топлина.

Необходимо е и достатъчно пространство от всички страни, за да има добра вентилация. Ако хладилникът е притиснат плътно до стена или шкафове, топлината се отвежда по-трудно и системата се натоварва.

Горната част на уреда също не бива да се превръща в склад. Натрупването на вещи върху хладилника може да попречи на нормалната циркулация на въздуха. Препълването отвътре също е проблем, защото затруднява равномерното охлаждане и кара уреда да работи по-интензивно.

Сигналите, че нещо не е наред

Работещият хладилник обикновено издава тихо бръмчене или леко жужене. Ако обаче започне да трака, скърца, стърже или издава необичайни силни звуци, това вече е предупреждение, че има проблем.

Друг сериозен знак е неравномерното охлаждане. Ако напитките не се охлаждат достатъчно, а прясната храна започва да се разваля по-бързо от обичайното, хладилникът може да не работи с пълния си капацитет.

Причините могат да бъдат различни - повреден компресор, дефектни уплътнения на вратата, проблемен термостат или замърсени кондензаторни серпентини. При подобни признаци е по-разумно да се потърси специалист навреме, вместо да се чака пълна повреда и скъп ремонт.

Когато задната част стане прекалено гореща

Нормално е задната част на хладилника да се загрява по време на работа. Ако обаче уредът отделя прекомерна топлина или отделни зони са твърде горещи при допир, това може да означава сериозен проблем.

Най-често причината е натрупана мръсотия по кондензаторните серпентини или повреда в компресора. И в двата случая отлагането може да влоши състоянието на уреда и да увеличи разходите.

Затова най-сигурният начин хладилникът да издържи по-дълго не е непременно покупката на най-скъпия модел, а съчетание от разумен избор, редовна поддръжка, правилно място в кухнята и бърза реакция при първите признаци на проблем.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com