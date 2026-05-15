6 често срещани грешки при ремонт у дома, за които ще съжалявате

Много хора започват ремонт с мечтата да превърнат дома си в красиво и модерно място. В стремежа да постигнат впечатляващ интериор обаче често пренебрегват най-важното - удобството и практичността в ежедневието. Според експерти по интериорен дизайн, цитирани от „Марта Стюарт“, именно това води до решения, за които собствениците по-късно сериозно съжаляват, особено когато жилището трябва да бъде удобно и за възрастни хора.

Красотата не винаги означава удобство

Дизайнерите Тамара Губински и Кери Кели предупреждават, че прекаленото следване на модните тенденции често създава проблеми в дома. Отворените рафтове например изглеждат стилно, но бързо се превръщат в източник на хаос и липса на място за съхранение.

Експертите съветват хората да мислят по-дългосрочно и да залагат на решения, които ще останат удобни с годините. По-широките врати, душовете без прагове, вградените шкафове и неплъзгащите се настилки могат значително да подобрят комфорта и безопасността в жилището.

Вана вместо удобен душ

Големите и луксозни вани често изглеждат като символ на комфорт, но в реалния живот невинаги са най-практичното решение. Според дизайнерите отказът от душ кабина е една от грешките, за които много хора по-късно съжаляват.

Душ зоните без праг са далеч по-удобни и безопасни, особено за възрастни хора. Специалистите препоръчват още в банята да има дръжки за опора, ниши за съхранение и добре обмислено осветление, което да прави пространството по-функционално.

Тесните пространства се превръщат в проблем

Малки коридори, тесни врати и ограничени проходи в кухнята могат да изглеждат приемливи в началото, но с времето започват да създават неудобства. Освен че затрудняват движението, подобни решения могат да бъдат и опасни.

Дизайнерите препоръчват по-отворени пространства между кухнята, трапезарията и хола. Така домът става по-удобен както за ежедневието, така и за общуването със семейството и гостите.

Стъпалата и различните нива крият риск

Вдлъбнатите дневни и повдигнатите платформи често се използват като ефектен дизайнерски акцент, но експертите предупреждават, че те могат да създадат сериозни проблеми.

Разликите във височината на пода увеличават риска от падания и затрудняват придвижването, особено с напредването на възрастта. Затова дизайнерите препоръчват по-равни и безопасни пространства без излишни препятствия.

Лошото осветление е сериозна грешка

Недостатъчната светлина в дома може да се превърне в сериозен проблем, особено за по-възрастните хора. Според експертите с годините нуждата от качествено осветление става още по-голяма.

Важно е още при ремонта да се планира достатъчно добро осветяване на помещенията и правилно разположение на контактите. Така се избягват опасни удължители и кабели по пода.

Хлъзгавите подове могат да бъдат опасни

Полираните каменни настилки често изглеждат луксозно, но могат да се окажат истински капан в ежедневието. В баните, кухните и коридорите подобни повърхности стават изключително хлъзгави.

Затова дизайнерите препоръчват естественият камък да се използва по-скоро като декоративен акцент или да се избират материали със специално противоплъзгащо покритие, които съчетават красив външен вид и безопасност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com