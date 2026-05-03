Как да стоите правилно под душа? Отговорът на популярен въпрос

Дебат в социалните мрежи за това как хората да се къпят - с лице или с гръб към струята вода - привлече огромно внимание и милиони гледания. Темата бързо се превърна в повод за разделение, като мненията се оказаха почти равномерно разпределени. Спорът, отразен и от в „Дейали мейл“, показва колко различни са навиците дори при ежедневни дейности. В крайна сметка експерти се включиха, за да дадат професионална оценка и да сложат яснота по въпроса.

Онлайн спор с милиони реакции

Публикацията, която предизвиква дискусията, е гледана над 1,8 милиона пъти и предизвиква бурни реакции. Част от потребителите застават зад позицията, че стоенето с гръб към водата е по-приятно и по-естествено. Други обаче категорично предпочитат да бъдат с лице към струята.

„Обичам да гледам водата. Като хубава, топла прегръдка е“, пише един от участниците в дискусията, като така обобщава усещането на хората от тази група.

Данните показват разделено мнение

Проучване от 2021 г. потвърждава, че въпросът не е еднозначен. Според анкета на YouGov сред 4040 възрастни 44% от хората се къпят с лице към водата, докато 43% предпочитат да стоят с гръб към нея. Останалите 5% заявяват, че не се къпят, а 8% не могат да дадат конкретен отговор.

Тези резултати показват почти пълно равновесие между двата навика, което обяснява защо темата продължава да предизвиква спорове.

Какво казват дерматолозите

Експертите обаче дават по-категорична насока. Лесли Рейнолдс обяснява, че специалистите обикновено препоръчват къпане с гръб към водната струя. Причината е, че така се намалява рискът шампоан и балсам да попаднат върху лицето, което може да доведе до запушени пори, раздразнение или обриви.

Този подход има и допълнителен ефект - ограничава директното въздействие на горещата вода върху лицето. Така се защитава кожната бариера, намалява се сухотата и се запазва по-равномерен тен.

Алтернативният подход - баланс и редуване

Друг специалист, Сюзън Майо, предлага по-гъвкав подход. Според нея най-доброто решение е да се редуват позициите по време на душ. Продължителното стоене с лице към водата може да изложи кожата на прекомерна топлина и налягане, което увеличава риска от зачервяване и чувствителност.

Тя допълва, че периодичното обръщане позволява по-равномерно изплакване на продуктите от косата и кожата. Това намалява вероятността от раздразнения и подпомага поддържането на здрава кожна бариера.

Особено внимание трябва да обръщат хората с чувствителна кожа, екзема или розацея, тъй като при тях контактът с вода може по-лесно да предизвика реакции.

Колко време прекарваме под душа

Допълнителни данни, цитирани от изданието, показват и колко време хората отделят за тази ежедневна дейност. Изследване на Университета в Съри установява, че средната продължителност на душа във Великобритания е 6,7 минути. Въпреки това част от хората значително надвишават този показател.

Така дори един на пръв поглед обикновен навик като къпането се оказва тема с различни гледни точки, подкрепени както от лични предпочитания, така и от научни аргументи.

