Защо шофьорите масово крият ключовете от колата си в микровълновата?

Необичаен метод за защита на автомобили от кражба набира популярност в Европа. Все повече шофьори започват да съхраняват ключовете си в микровълнови фурни. Причината е рязкото увеличение на т.нар. релейни атаки, при които крадци прихващат сигнала на безключовите системи. Според публикация на Indian Defence Review този импровизиран подход се използва като защита срещу електронно отключване на автомобили. Експерти обаче предупреждават, че методът крие сериозни рискове и не е универсално решение.

Как работят релейните атаки и защо са толкова опасни

Релейните атаки се превърнаха в един от най-разпространените методи за кражба на модерни автомобили. Престъпниците използват специални антени, с които прихващат сигнала от ключа, дори когато той се намира вътре в дома.

След това сигналът се препраща към автомобила, който „приема“, че ключът е наблизо и отключва без следи от взлом. Така колата може да бъде открадната за секунди, без никакво физическо насилие.

Именно по този начин е бил откраднат SUV автомобил от семейството на Едмънд Кинг, президент на Автомобилната асоциация. След инцидента той започнал да съхранява ключа първо в защитен калъф, а след това и в микровълнова фурна като допълнителна мярка.

Микровълновата като импровизиран щит

Идеята зад този метод се базира на добре познат физичен принцип. Изключената микровълнова фурна действа като клетка на Фарадей, при която металният корпус блокира радиосигналите.

Това означава, че сигналът от ключа не може да бъде прихванат и предаден към автомобила. На практика микровълновата фурна се превръща в импровизиран щит срещу електронни атаки.

Този подход бързо набира популярност, защото е лесен и не изисква допълнителни разходи. Много шофьори го възприемат като бързо решение на нарастващия проблем.

Рисковете, за които малцина мислят

Въпреки ефективността, експертите предупреждават за сериозни опасности. Най-големият риск е свързан със случайно включване на микровълновата фурна, докато ключът е вътре.

В такъв случай електрониката на ключодържателя може да изгори почти моментално. Освен това съществува риск от повреда на самата фурна или дори възникване на пожар.

Допълнителен проблем е, че не всички микровълнови фурни осигуряват пълно екраниране. При някои модели сигналът може да „изтича“ през малки отвори или дефекти, което прави защитата непълна.

Какво препоръчват експертите вместо това

Специалистите съветват да се използват по-надеждни и безопасни методи за защита. Един от тях е съхранение на ключовете в специални калъфи или кутии тип клетка на Фарадей, създадени именно за блокиране на сигнали.

Също така се препоръчва ключовете да не се оставят близо до врати и прозорци, откъдето сигналът може лесно да бъде прихванат.

Като допълнителна мярка могат да се използват и механични защити, като заключване на волана, които значително усложняват кражбата.

Нарастваща заплаха, която променя поведението на шофьорите

Според данни на полицията кражбите на автомобили чрез електронни методи продължават да нарастват. Това принуждава все повече собственици да търсят нестандартни решения за защита.

Методът с микровълновата фурна показва колко сериозен е проблемът, но също така подчертава нуждата от по-безопасни и надеждни подходи.

В крайна сметка технологиите, които улесняват ежедневието, се превръщат и в инструмент за престъпления, което изисква все по-висока информираност и внимание от страна на шофьорите.

