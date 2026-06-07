Вече е страшно! ChatGPT става Господ

OpenAI подготвя най-мащабното обновление на ChatGPT от пускането на услугата през 2022 г. Компанията планира да превърне популярния чатбот в цялостна платформа, която да обединява инструменти за програмиране, изкуствен интелект и автоматизирани дигитални асистенти.

Според информация на "Файненшъл Таймс" промените са част от по-широка стратегия за увеличаване на приходите и привличане на повече корпоративни клиенти преди планирано първично публично предлагане на акции.

От OpenAI смятат, че бъдещето на изкуствения интелект не е в чатботовете, които просто отговарят на въпроси, а в т.нар. AI агенти, способни да изпълняват задачи вместо потребителя. Сред тях са организиране на графици, резервации на пътувания, управление на работни процеси и създаване на софтуер.

"Това, което изграждаме, е личен агент, който може да помага във всички аспекти на живота и работата", казва Тибо Сотио, който ръководи продуктовото развитие на OpenAI.

Първите промени ще започнат да се появяват през следващите седмици в уеб версията и мобилните приложения на ChatGPT. Платформата ще насочва потребителите към инструменти за програмиране, генериране на изображения и приложения на външни партньори като Canva и Booking.com.

Централно място в новата стратегия ще заеме Codex - инструментът на OpenAI за програмиране с помощта на изкуствен интелект. Продуктът вече има над 5 милиона активни потребители седмично, което е шесткратен ръст спрямо началото на годината.

Компанията вижда именно платени услуги като Codex като ключов източник на бъдещи приходи. В момента около 2 милиона фирми използват продуктите на OpenAI, а те формират приблизително 40% от приходите на компанията. Очакванията са този дял да достигне 50% до края на годината.

Промяната доближава стратегията на OpenAI до тази на основния ѝ конкурент Anthropic. През последните години компанията заложи предимно на корпоративни решения и успя да изгради един от най-бързо растящите бизнеси в сферата на изкуствения интелект.

"Преди година OpenAI преследваше големи идеи, докато Anthropic беше фокусирана върху приходите. Сега двете компании се движат в една посока, защото инвеститорите искат печалби, а не само обещания", коментира Джени Сяо, бивш изследовател в OpenAI и партньор във фонда Leonis Capital.

Като част от преструктурирането OpenAI вече е обединила екипите зад ChatGPT, Codex и други продукти под общо ръководство. Успоредно с това някои потребителски проекти са били ограничени или прекратени. Сред тях е функция за директни покупки през ChatGPT, както и платформата за видео генериране Sora, която беше спряна по-малко от година след дебюта си.

Ръководството на компанията е убедено, че в бъдеще потребителите ще работят с единен AI асистент вместо с множество отделни приложения. Според OpenAI границите между чатботове, търсачки, инструменти за програмиране и друг софтуер постепенно ще изчезнат.

"Вероятно ще има едно-единствено решение, с което ще разговарям и което ще може да прави всичко, от което се нуждая", казва Алекс Ембирикос, ръководител на корпоративните продукти в OpenAI.

С тази трансформация компанията се надява да отвори нови източници на приходи и да затвърди позициите си на все по-конкурентния пазар на изкуствен интелект.

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