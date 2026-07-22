Направете си експеримент. Попитайте ChatGPT кое число от 1 до 100 ще избере. И той светкавично ще отговори 73. Експериментът е безотказен - на различни компютри, с различни браузери, с различни абонаментни пакети. ChatGPT винаги казва 73. А на въпроса: Защо?, изкуственият интелект отговаря простичко и наивно:

Когато каза "избери едно число", не зададе критерий, така че го избрах произволно. Избрах 73, защото е:

просто произволно двуцифрено число;

просто число (дели се само на 1 и на себе си);

не е от "класическите" избори като 7, 13, 42 или 69, които хората често посочват.

Защо 73 е любимото число на ChatGPT? Оставяме настрана въпроса, че 3 и 7 са божествените числа, свързани със Светата Троица и седемте дни, в които Бог сътворил света. Сборът им - 10 е основата на бинарния код.

73 е 21-ото просто число. А 37 е 12-ото просто число - две изключителни огледални съвпадения. Изразено с бинарен код числото 73 изглежда така - 1001001 - съвършеният палиндром. Така че, може ли в избора на ChatGPT няма нищо случайно. Изкуственият интелект просто дава числово изражение на абсолютното съвършенство.