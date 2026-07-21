2000 години лъжа? Нови разкрития за съдбата на оцелелите от Помпей

Помпей често е възприеман като застинала във времето капсула – някога оживен пристанищен град, който замлъкнал, след като Везувий изригнал и го покрил с дебел слой пепел през 79 г. сл. Хр. „Това е толкова силен и устойчив разказ: разхождаш се из Помпей и почти веднага се сблъскваш с тази история: всички умират, всичко е унищожено“, споделя д-р Стивън Тък, професор и ръководител на катедрата по класически науки в Университета на Маями в Оксфорд, щата Охайо. Нови научни разкрития обаче пренаписват историята, която познаваме от векове.

Доказателства чрез отсъствие: Митът за пълното унищожение

Посещенията на д-р Тък в древноримския град разкриват скрити улики, оставени от предметите, които липсвали в онзи съдбовен ден – сред тях са празни домашни олтари и конюшни.

Липсващи лодки: На пристанището не са открити плавателни съдове.

Празни сандъци: Местата, където хората държали парите си, са били напълно опразнени.

През последното десетилетие Тък работи по мащабния Проект за оцелелите от Помпей, чиито резултати са събрани в книгата му от 2025 г. „Бягство от Помпей: Голямото изригване на Везувий и неговите оцелели“. Чрез онлайн бази данни с латински надписи той проследява имената на бежанци, открити в 48 римски града.

Анатомия на катастрофата и новият документален сериал

Историите на хората, успели да избягат, влизат във фокуса на нови документален сериал „Pompeii: Out of Time“, чийто изпълнителен продуцент и водещ е актьорът Том Хидълстън. Поредицата съчетава драматични възстановки и разследваща журналистика, проследявайки съдбата на трима души: тийнейджър чирак ковач, бизнесдама и преториански гвардеец. „Помпей е жив паметник на миналото. Можеш да протегнеш ръка през времето и да почувстваш връзката с нишката на човешката история“, казва Хидълстън.

Къде отиват оцелелите?

Изследването показва ясно разделение между бежанците от двата унищожени града:

Жителите на Помпей: Били по-заможни, с по-добри връзки и ресурси. Те се разпръснали по-нашироко, възстановили бизнеса си, а децата им дори се кандидатирали за обществени длъжности.

Жителите на Херкулан: Останали по-близо до родното място, били по-бедни и сключвали бракове предимно вътре в своята бежанска общност.

Като ярък пример Тък посочва историята на жена, избягала с малката си дъщеря до Остия, където по-късно се омъжвала повторно за лекар на императора, докато дъщеря ѝ също създала свое семейство.

Нов поглед към миналото

Работата по проекта на д-р Стивън Тък напълно променя гледната точка към една от най-известните трагедии в човешката история. „Това променя разказа към история за оцеляване, надежда и нещо, което е много различна, ориентирана към човека история, която продължава и след това“, заключава ученият.