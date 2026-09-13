2000 години лъжа? Нови разкрития за съдбата на оцелелите от Помпей
Учени проследяват имената на бежанци от Помпей и Херкулан
Следете всички новини, анализи и коментари за Помпей. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Учени проследяват имената на бежанци от Помпей и Херкулан
Водата във ваните се сменяла само веднъж на ден
Запазен е непокътнат от 2 хилядолетия
Преди да изригне Везувий Помпей е помещавал 20 000 души
Италианската гражданска защита също следи внимателно сеизмичната активност в района
Освен ограничението за посетителите паркът ще въведе и персонализирани билети
В дома има изобразени още съкровената среща на сатир и нимфа и божества
Свидетелстват за голма жестокост
Археолозите се опитват да спрат разпада на обектите в древния град
Най-впечатляващата несъмнено е фреската с митологична сцена
Специален музей на откраднатите артефакти
Имаме достатъчно от разкопания Помпей за широката публика
Канадка твърди, че артефактите от руините на Помпей са прокълнати
Каляската е консервирана от вулканичната пепел
Разбраха какво са яли хората от простолюдието
Оказва се, че древните римляни са били опитни инженери
Къщата на влюбените в Помпей отваря за посещения след реставрация, заедно с Къщата на кораба "Европа" и Къщата с овощната градина
Намерените предмети са били използвани в ежедневието
130 милиона евро ще отидат за реставрацията на града под вулкана Древният град Помпей, намиращ се в подножието на заспалия Везувий, е на път да се из...
Някогашните римляни казвали, че местните борови гори са свещени През 70-те години курортът си оспорва светските лъвове с Капри Спомняте ли си роднит...