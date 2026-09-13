Всичко за Помпей

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Възкресението на Помпей

Възкресението на Помпей

130 милиона евро ще отидат за реставрацията на града под вулкана Древният град Помпей, намиращ се в подножието на заспалия Везувий, е на път да се из...

30 август | 12:00
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Бая Домиция пази дюните си

Бая Домиция пази дюните си

Някогашните римляни казвали, че местните борови гори са свещени През 70-те години курортът си оспорва светските лъвове с Капри Спомняте ли си роднит...

20 юни | 13:25
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