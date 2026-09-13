Защо шофьорите масово крият ключовете от колата си в микровълновата?
Поради рисковете и ненадеждността обаче този метод не се счита за безопасен
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Поради рисковете и ненадеждността обаче този метод не се счита за безопасен
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