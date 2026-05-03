За тези зодии новата седмица ще бъде най-щастливата в годината

Готов е хороскопът за седмицата от 4 до 10 май. Този период ще донесе особено силен късмет на три зодиакални знака, докато за други ще се превърне във време на дълбоки вътрешни трансформации. Енергиите на Водолей и Риби се активират, съчетавайки интуицията и иновативното мислене, което помага за намиране на нови решения и неочаквани възможности.

Още във вторник, 5 май, ще се случи значимо подравняване - Северният възел в Риби ще се съедини със Меркурий в Телец, откривайки нови прозрения за целта и бъдещата посока. Само ден по-късно, на 6 май, Плутон започва ретроградното си движение във Водолей, което ще засили вътрешната работа и ще принуди мнозина да преосмислят своите цели.

По-късно, на 8 май, напрегнат аспект между Лилит в Стрелец и Венера в Близнаци ще добави импулс към промяната и вътрешния бунт. Този период ще насърчи отхвърлянето на стари вярвания и изграждането на нов път, като чрез вътрешна трансформация ще се създаде пространство за движение към по-точна житейска посока.

Овен

Овен, ще навлезете във период на активна промяна, която постепенно ще ви доведе до важни житейски решения. На 8 май напрегнатият аспект между Лилит в Стрелец и Венера в Близнаци ще създаде силен тласък за излизане отвъд обичайните граници. Макар ситуацията да изглежда нестабилна, именно тя ще се окаже ключова за вашия растеж.

Ще започнете да преосмисляте целите си и да изоставяте остарели сценарии. Енергията на Лилит ще ви подтиква към смелост и независимост, докато Венера ще отвори врати към нови възможности. Най-важното е да се доверявате на вътрешния си глас и да не действате под влияние на страх. Началото, което поставяте сега, може да промени изцяло бъдещата ви посока.

Близнаци

Близнаци, през тази седмица ще бъде изключително важно да забавите темпото и внимателно да наблюдавате случващото се около вас. От 6 май, със започването на ретроградното движение на Плутон във Водолей, стартира дълбок процес на вътрешна трансформация, който ще продължи месеци наред. Това не е момент за прибързани действия, а за анализ и осъзнаване.

Ще срещнете нови хора и идеи, които постепенно ще променят възприятията ви. Целите и желанията ви ще се трансформират естествено, без насилие. Опитите за контрол могат само да ви объркат. Колкото по-внимателни сте към знаците и вътрешните си усещания, толкова по-ясно ще разберете посоката, в която трябва да поемете.

Рак

Рак, тази седмица ще усетите как събитията постепенно започват да се подреждат във ваша полза. Енергията на Овен ще активира кариерното ви развитие и ще отвори нови възможности за професионален напредък. Още на 5 май съвпадът между Северния възел в Риби и Меркурий в Телец ще донесе важни контакти и перспективни предложения.

Ще се сблъсквате със ситуации, които могат да променят професионалната ви посока. Важно е да останете отворени и да не отхвърляте нови идеи прибързано. Комуникацията ще играе ключова роля, а информацията, която получавате сега, може да се окаже решаваща за бъдещия ви успех.

