След потопа. Пълна забрана за къпане в морето
Червен флаг изцяло на плажовете в Созопол
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Червен флаг изцяло на плажовете в Созопол
Социалните мрежи спорят, но дерматолозите дават конкретен отговор
Носят му филии с фъстъчено масло, макарони с кашкавал, мляко, ябълков сок и вода
Строгите закони забраняват да се вдига шум през нощта и през почивните дни
bTV публикува снимки
Има потенциален риск за здравето на населението
Има хора, които не искат да спазват правилата, но те са много малко
Водата в морета става все по-чиста
Момче на 16 години изчезна във водите на река Дунав край Видин
В горещите юлски дни брегът на Дунав е привлекателно място за плаж
По думите му водата на Черно море е чиста и замърсяване няма
Без притеснения при зоните за къпане в България
Зарица Динкова влезе в морето край Варна, а после и край Бургас, заедно със сина си
Забраниха къпането на градските плажове в Одеса
Мъж е успял да заснеме нарушителите на забраната за къпане на излизане от езерото
Доказано е, че умирa във вoдa
Ограничителната заповед на кмета на Силистра важи и за неохранявани езера, блата, язовири и други водни площи
Честото къпане променя деликатния баланс на микробите по човешката кожа
Къпането на Офицерския плаж във Варна се забранява, защото водата е замърсена, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Пробите, които миналата сед...
Вече се къпах на Лозенец. И не заради показността, а заради това, че е безопасно. Това заяви пред бТВ кметът на Царево инж. Георги Лапчев. И изтъкна,...