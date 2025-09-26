Уникални забрани действат в Германия! По-добре да ги знаете

Германия е известна със строгите си закони и уважението към личното пространство. Прекомерният шум може в най-добрия случай да доведе до порицание от съседите, а в най-лошия - до солидна глоба. Тъй като и много българи избират тази страна за свой дом, си струва да се запознаете с нейните закони.

Германците например не се къпят през нощта и дори не могат да пускат водата в тоалетната. Не става въпрос само за потенциално наказание, но и за уважение към обичаите на местните.

Законно ли е да се къпете след 22:00 ч. в Германия?

В Германия има закон, наречен Ruhezeit („тихи часове“), който забранява вдигането на шум и тупурдиите през нощта, както и в неделя и на официални празници. Повече информация е налична на уебсайта на Mietrecht.

Тишината трае от 22:00 до 6:00 или 7:00 ч., в зависимост от региона, както и през цялата неделя. През това време всяка дейност, надвишаваща 50 децибела, или нормален домашен шум, е забранена. Германците обикновено са снизходителни към „извинителните“ обстоятелства, като например плачещо бебе.

Косенето на тревата, пускането на силна музика, извършването на ремонти и т.н. обаче са строго забранени.

В Германия не е ясно дали е законно да се къпете през нощта. Въпреки това, от уважение към съседите, хората обикновено се опитват да избягват подобно поведение, особено в сгради с лоша звукоизолация. Ако звукът на течаща вода се чува ясно в съседните апартаменти, може да станете обект на оплаквания.

Подробности за това дали е разрешено пускането на водата в тоалетната през нощта в Германия обикновено са включени в домашния ред (Hausordnung), предоставен от наемодателя.

Разбира се,

основните нужди не се променят през уикендите и празниците.

И в Германия няма закон, който да забранява пускането на водата в тоалетната или къпането в неделя. Въпреки това, вдигането на шум през нощта не е добра идея.

Наказанието за шум зависи от тежестта на нарушението.

Първия път съседите могат да ви порицаят или да оставят бележка с молба да мълчите. Такива предупреждения трябва да се приемат сериозно. Ако продължите да нарушавате Ruhezeit, германците ще ви докладват на полицията или на вашия хазяин. В най-лошия случай постоянният шум във вашия апартамент може да доведе до изгонване и глоба до 5000 евро.

