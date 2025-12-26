Google обяви най-търсените теми в САЩ. Големи изненади

Дни преди края на 2025 г. Google представи традиционната си годишна класация „Година в търсенето“ – списък с хората, събитията, филмите, сериалите и явленията, които са предизвикали най-голям скок в търсенията в САЩ през изминалата година.
Най-търсеният човек в Америка за 2025 г. е консервативният активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк. Той беше застрелян и убит на 10 септември по време на реч в университета Utah Valley, което предизвика огромен национален интерес и рекордни нива на търсене, пише New York Post.
Топ 10 най-търсени теми в САЩ за 2025 г.:
Чарли Кърк
„KPop Demon Hunters“ (Netflix)
Labubu (вирусен плюшен колекционерски предмет)
iPhone 17
„One Big Beautiful Bill Act“ (подписан през юли)
Зохран Мамдани (новоизбраният кмет на Ню Йорк)
DeepSeek (платформа с изкуствен интелект)
Правителствен shutdown
Световно клубно първенство по футбол на ФИФА
Тарифи
Топ 10 новини, които най-много са търсили американците:
„One Big Beautiful Bill Act“ ("Закон за един голям красив законопроект")
Затваряне на правителството
Убийството на Чарли Кърк
Тарифи
Няма протести срещу „Кингс“
Пожарите в Лос Анджелис
Избран е нов папа
Документи по делото на Епщайн
Встъпване в длъжност на президента на САЩ
Ураганът Мелиса
Топ 10 най-търсени личности:
Зохран Мамдани
Тайлър Робинсън
d4vd
Ерика Кърк
Папа Лъв XIV
Шедеур Сандърс
Бони Блу
Каролайн Ливит
Анди Байрън
Джими Кимел
Топ 10 филми:
„KPop Demon Hunters“
„Грешници“
„Филмът за Minecraft“
„Щастливият Гилмор 2“
„Thunderbolts*“
„F1“
„Джурасик свят: Прераждане“
„Кръвни линии от Final Destination“
„Оръжия“
„Фантастичната четворка: Първи стъпки“
Топ 10 починали тази година:
Чарли Кърк
Джийн Хекман
Ози Озбърн
Ан Бърел
Даян Кийтън
Мишел Трахтенберг
Папа Франциск
Хълк Хоган
Малкълм-Джамал Уорнър
Вал Килмър
Топ 10 актьори:
Педро Паскал
Малачи Бартън
Уолтън Гогинс
Памела Андерсън
Чарли Шийн
Ерик Дейн
Майки Мадисън
Обри Плаза
Адам Сандлър
Джъстин Балдони
Топ 10 спортисти:
Шедеур Сандърс
Терънс Крофорд
Купър Флаг
Кам Скатебо
Мика Парсънс
Джаксън Дарт
Софи Кънингам
Шайло Сандърс
Джейлън Картър
Джъстин Роуз
Топ 10 музиканти:
d4vd
KATSEYE
Bad Bunny
Sombr
Doechii
Jonas Brothers
Alex Warren
Coldplay
NBA YoungBoy
Benson Boone
Топ 10 телевизионни предавания:
„Ловните съпруги“
„Белият лотос“
„Пит“
„Лятото, в което станах красива“
„Играта на калмари“
„Севърънс“
„MobLand“
„Adolescence“
„Andor“
„IT: Добре дошли в Дери“
Топ 10 подкасти:
„Нови висоти“
„Шоуто на Чарли Кърк“
„Според мен с Мишел Обама и Крейг Робинсън“
„Това е Гавин Нюсъм“
„Добър разговор с Ейми Полер“
„Клое в Страната на чудесата“
„Подкастът „Свързване““
„Розарията след една година“
„Непритеснен“
„Подкастът на Брайс Крофорд“
Топ 10 мемета и сленг:
6-7
Сигма
41
Скибиди
Охайо
Риз
Добро момче
Тоалетна Скибиди
Аура
Чат
За сравнение – през 2024 г. най-търсените теми в САЩ бяха изборите, Доналд Тръмп, пъзелът „Connections“ на New York Times, отбора на New York Yankees и тогавашния вицепрезидент Камала Харис.
