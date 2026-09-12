Внамание! Онлайн търговците изпускат милиони след края на двойните цени
Критичният капан на алгоритмите започва от 9 август
Следете всички новини, анализи и коментари за Гугъл. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Критичният капан на алгоритмите започва от 9 август
Ще насочват към браузърите
Уолстрийт е в екстаз
Има списъци със скрити термини
Ето какво най-много е интересувало американците
Lovable е направила нещо необичайно: създала е продукт, който харесват както компаниите, така и основателите
Коментарите идват на фона на опасения в Силициевата долина
Проблемът засегна и България
На този етап, обновената икона вече е въведена в приложението Google Search за iOS
Новите функции ще чертаят специални маршрути за всеки от нас
Компанията е ограничила създаването на нови юзери
Какво реши той
Как ще се промени интернет?
Какво показват множество изчисления
Отнася се за използващите Аndrоіd
От компанията публикуваха ежегодния си списък
Какви са подобренията
Нови мерки от компанията
Злоупотребява ли гигантът с положение
От компанията предупреждават