Google и Nvidia наливат милиони в шведски стартъп. Причината

Венчърните подразделения на Google и Nvidia са инвестирали 330 милиона долара в шведския стартъп Lovable, който вече достига оценка от 6,6 милиарда долара, обяви компанията в четвъртък.

Новината потвърждава по-ранна информация от CNBC, която съобщи във вторник, че Lovable е утроил оценката от предишния кръг през юли, и че сред инвеститорите са американските венчърни компании Accel и Khosla Ventures.

CapitalG, едно от подразделенията на Google за рисков капитал, и Menlo Ventures са водещи в кръга.

Наред с Accel и Khosla, участват и подразделението за рисков капитал на Nvidia NVentures, компанията за рисков капитал Kinship Ventures на актрисата Гуинет Палтроу, Salesforce Ventures, Databricks Ventures, Atlassian Ventures, T.Capital, Hubspot Ventures, DST Global, EQT Global, Creandum и Evantic.

С новите инвестиции общата сума, набрана от Lovable през 2025 г., надхвърля 500 милиона долара.

„Lovable е направила нещо необичайно: създала е продукт, който харесват както компаниите, така и основателите“, заявява в коментар към съобщението за инвестицията Лейла Стърди, управляващ партньор в CapitalG и допълва:

„Търсенето, което наблюдаваме от компаниите от Fortune 500, сигнализира за фундаментална промяна в начина, по който се създава софтуер.“

Платформата на Lovable използва AI модели от доставчици като OpenAI и Anthropic, за да помогне на потребителите да създават приложения и уебсайтове с помощта на текстови подсказки, без да имат познания по програмиране.

Стартъпът отчете 200 милиона долара годишни се приходи (ARR) през ноември, по-малко от година след като за първи път постигна 1 милион долара ARR.

Той е основан през 2023 г. от Антон Осика и Фабиан Хедин.

Стартъпите за кодиране на Vibe предизвикват силен интерес от рисковите капиталисти в последно време, тъй като те залагат на обещанието им да намалят драстично времето за създаване на софтуер и приложения.

В САЩ Anysphere, създател на инструмента за кодиране Cursor, събра 2,3 милиарда долара при оценка от 29,3 милиарда долара през ноември.

През септември Replit достигна цена от 3 милиарда долара, след като събра 250 милиона долара, а Vercel приключи кръг от 300 милиона долара при оценка от 9,3 милиарда долара.

