Всичко за Стартъп

Следете всички новини, анализи и коментари за Стартъп. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Технологии Бизнес
Авиационно гориво, получено от въглероден диоксид, ще се доставя на въздушните превозвачи през 2024 година

Авиационно гориво, получено от въглероден диоксид, ще се доставя на въздушните превозвачи през 2024 година

Уловеният CO2 се поставя във водороден реактор, където химически реакции го превръщат в готово гориво за реактивни двигатели в една стъпка

24 септември | 11:55
0 коментара
4919