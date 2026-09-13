Матю създаде империя за милиарди с 20 000 долара и само двама души
Трябва ти добра идея и изкуствен интелект
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Трябва ти добра идея и изкуствен интелект
Lovable е направила нещо необичайно: създала е продукт, който харесват както компаниите, така и основателите
Под мотото „IT All Starts Here“ събитието представи 120 разработки в сферата на софтуера, хардуера и компютърните мрежи
EIT Jumpstarter представя иновативни стартъп компании, които се справят с най-неотложните предизвикателства на обществото
Липсват реални пари, с които да вдигаме пенсии и заплати, смята работодател
Ето ги и числата
Те противодействат на покачващите се температури и предотвратяват наводнения
Продуктът може да бъде пуснат до година и половина
Мъск работи върху идеята Neuralink да използва импланти за свързване на човешкия мозък с компютър
Стартъпът за мозъчни чипове иска да използва импланти, за да свърже мозъка с компютър
Компанията планира да достави първите автомобили през последните три месеца на 2025 г.
Новата система се очаква да бъде внедрена скоро
Aмбицията на частната компания е да стане китайски съперник на SpaceX
Той е задвижван от AI, използва камери над и под водата
Така компанията помага за решаване на кризата с липсата на работна сила
Уловеният CO2 се поставя във водороден реактор, където химически реакции го превръщат в готово гориво за реактивни двигатели в една стъпка
Цената му започва от 250 000 евро
Конкурсът Global Search Awards е популярен като най-престижния в областта на дигиталния маркетинг
Стартъпът пoмaгa нa бизнeca пo-лecнo дa yпpaвлявa paзxoдитe cи
PURINA продължава да подкрепя предприемачите и техните иновативни идеи за любимците