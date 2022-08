БГ стартъп сред финалистите на престижен международен конкурс

Стартъпът Casino Robots, основан от български специалисти, е един от финалистите в надпреварата Global Search Awards. Това е пореден по рода си успех за компанията

Вълнуващата новина съобщиха от самия стартъп. Той е създаден едва през 2019 г. от четирима млади и много талантливи хора. Начело на компанията е Георги Петров, който е и главният виновник за съществуването на Casino Robots, както и Радинка Кънева, Иван Иванов и Антония Христова.

Припомняме, че техният проект вече е в Топ 3 на финалистите в една от категориите на оспорваното състезание - Best Use of Search (Gaming).

Какво представлява Global Search Awards?

Конкурсът е популярен като най-престижния в областта на дигиталния маркетинг. Той е свързан най-вече с полето на SEO (search engine optimization), Content Marketing и PPC (pay per click). В него се отличават само най-добрите компании в световен мащаб за постигане на значими резултати в тези сфери.

Отличията се присъждат от група уважавани лидери и експерти в бранша. Оценяването представлява строг процес в два етапа, който включва предварително точкуване и съдийска среща. Именно на тази среща кандидатурите се обсъждат много подробно, за да се вземат решенията за това кои са големите победители в престижното състезание.

Допускат се само до десет финалисти във всяка категория.

„Всеки сектор и индустрия са различни. Не само по отношение на конкуренцията, но и по отношение на тактиките и стратегиите, необходими, за да се откроите от тълпата и да постигнете целите си. Във всяка от секторните категории търсим мисленето и подхода, специфични за нуждите на този сектор и целите на клиента, независимо дали това е стабилно и добре обмислено чрез техническо изпълнение, иновативно използване на данни или творческо използване на съдържание“, споделят от журито на Global Search Awards.

Наградите ще бъдат връчени в рамките на виртуална церемония, която ще се състои на 13 юли 2021 г.

Повече за Casino Robots

Почитателите на хазартните и казино игри отдавна вече знаят, че това е иновативна онлайн игрова платформа за безплатни казино игри, ексклузивни казино бонуси и обективни казино ревюта. Там могат да се играят всички видове казино игри. Голям позитив е, че това се случва напълно безплатно - без регистрация, сваляне и инсталиране, което много улеснява потребителите.

Екипът, който стои зад Casino Robots, се старае да прави възможно най-детайлните и подробни оценки, като по този начин помага на играчите да вземат по-осъзнати и информирани решения. Така те са доста улеснени, когато им се налага да правят избор между безбройните онлайн букмейкъри и казина на пазара.

Любопитно е, че според правилата на Casino Robots, ако потребителите решат да играят с истински пари, те ще могат да получават бонус кодове за вход при определени онлайн казина, където и могат да ги използват.

Екипът е подготвил и множество ръководства и наръчници, където са обхванати стотици техники и стратегии, които играчите биха могли да използват, за да увеличат шансовете си за печалба. Редакторите на Casino Robots имат десетки години опит в гемблинг нишата и със сигурност има на какво да научат посетителите на сайта, за да бъдат по-успешни в залозите.

С всички тези предимства, нищо чудно, че компанията отчита постоянно нарастващ брой потребители в уебсайта си.

Защо конкурсът Global Search Awards 2021 е толкова важен?

Както винаги, и тазгодишното издание на надпреварата ще отличи най-добрите компании и личности в дигиталния маркетинг. Наградите от този конкурс са широко признавани по цял свят заради строгото оценяване и обективните критерии.

Достигането на Casino Robots до финал е огромен успех, който доказва, че и в България се създават иновативни продукти и услуги, които заслужават глобалното внимание. Това отваря пътя и за останалите талантливи кадри в страната, които със сигурност имат какво да покажат на технологичния свят.