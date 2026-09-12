Vivacom GAME ON 2025: Епичен Minecraft дуел определи финалистите в най-големия гейминг турнир у нас
Сблъсъкът донесе 120 GIGA BITS за тима на ShadowHex срещу 80 GIGA BITS за Kriskata
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Сблъсъкът донесе 120 GIGA BITS за тима на ShadowHex срещу 80 GIGA BITS за Kriskata
Австралия, Черна гора, Ирландия, Грузия, Чехия и Сърбия отпаднаха на втория полуфинал в четвъртък
Геро обяви какво ще е забранено на стадиона другата неделя
Разделени в екипи, студентите се включиха активно в целия процес
На специално събитие телекомът обяви новите 10 финалисти в програмата
Имената станаха ясни на съвет при Ралица
Отпаднаха Австралия, Азербайджан, Исландия, Полша и Молдова
Германците съкрушиха французите
Напрегнат полуфинал
Кой се класира
От старта на Vivacom Регионален грант до сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации
В мрежата се появи страница от сценария на водещата на Ралица Паскалева
Финалът е утре!
Финалът е на 21 май
След гласуването на депутатите
Специален гост в журито беше футболната легенда Христо Стоичков
Конкурсът Global Search Awards е популярен като най-престижния в областта на дигиталния маркетинг
Четирите най-добри отбора от цялата страна премериха сили на финала на мастърклас „Бъдещето на храната“
Ясни са финалистите на сезона
Ваня изпадна от последната битка за 100 000 лв, Боби и Милен ще решават утре кой е по-добър