на Международен пресцентър на ЗАД ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ АД

Новото ръководство на КФН е подведено от директорите -любовници Кристина Петкова и Кирил Пангелов. Организираният от тях международен „натиск“ е зле прикрит заговор срещу най-големия български застраховател ДаллБогг. Инсинуацията, че тежката принудителна мярка за спиране на продажбите в чужбина „има за цел осигуряване на ефективен надзорен контрол в условията на международно сътрудничество и превантивна реакция“ е разобличена от фактите и правомерното прилагане на европейското и национално право.

„Натискът“ от Европа е измислица на рекетиращата двойка, защото лично председателката на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) г-жа Петра Хилкема пише на ДаллБогг (изчерпателен и точен цитат, с оригиналното подчертаване):

„При спазване на своята учредителна регулация, Регламент (ЕС) № 1094/2010, координационната роля на EIOPA не засяга изключителната компетентност на надзорния орган по местонахождението , в случая КФН, за финансовия надзор на DallBogg, нито компетентността на надзорните органи на приемащата държава да гарантират спазването на приложимите правни разпоредби в тази държави-членки“. В оригинал:

[Pursuant to its founding regulation, Regulation (EU) No 1094/2010, EIOPA’s coordination role is without prejudice to the exclusive competence of the home supervisory authority , in this case the FSC, for the financial supervision of DallBogg and to the competence of the host supervisory authorities to ensure compliance with the legal provisions applicable to it in that Member States.]

Съвършено ясно е, че „европейският натиск“ е инсцениран от Петкова/Пангелов за промиване на разбирането на КФН и има за цел единствено да навреди на стабилния и широко обичан в България и Европа ДаллБогг. Новото ръководство на КФН трябва да се съвземе и отърси от рекетиращите поднадзорните дружества свои чиновници и конкретно да отмени веднага тази тежка, БЕЗМОЗЪЧНА, принудителна мярка на финансово задушаване - без никаква друга разумна цел.

Заговорът срещу ДаллБогг, реализиран чрез открит административен произвол, дискредитира нашата европейска икономическа интеграция, влияе много негативно не само на финансовата стабилност в страната, на имиджа и доверието в България, която е на прага на Еврозоната, а също така уврежда трайно националния инвестиционен капитал и нашата национална сигурност.

