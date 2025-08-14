Мечка пред хотела! Наш град на нокти

Граждани на Троян изпаднали в паника, когато забелязали мечка в района на парк „Капинчо“. Свидетели я видели по стълбите, водещи към парк-хотела, и незабавно подали сигнал

Кметът Донка Михайлова незабавно уведомила полицията, горските и РИОСВ. От общината са категорични, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за да се гарантира безопасността на гражданите.

От там информират също, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на село Терзийско и призовават гражданите да се движат с повишено внимание в упоменатите райони, да не се приближават до животното при евентуална среща, а незабавно да подават сигнали на тел. 112 с точно местоположение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com