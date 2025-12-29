Преди ЧНГ! Две изненади от времето

Очаква се леко увеличение в температурите.

През нощта ще бъде ясно, а утре преди обяд - предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но ще е без валежи. След временно отслабване през нощта, утре вятърът от запад-северозапад отново ще се усили и ще е умерен до силен и поривист. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 5° и 10°. В София минималната ще е около минус 4°, максималната - около 6°.

Над планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температурата на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

