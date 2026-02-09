Общество

"Имах чувството, че земята ще падне". Магнитуд 3,9 ни разлюля на юг!

Отчетоха го на границата с Гърция

"Имах чувството, че земята ще падне". Магнитуд 3,9 ни разлюля на юг!
09 фев 26 | 10:09
1694
Боряна Колчагова

Земетресение с магнитуд 3.9 в граничния район между Гърция и България,  съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е регистриран днес (9 февруари) в 09:08 ч. в района на гръцкото село Зърнево.

Епицентърът е на 28 км от град Драма (Гърция), на 30 км от град Гоце Делчев, на 50 км от град Петрич и на 160 км от град София.

Хора, цитирани от blitz.bg, коментират в мрежите:
"Хоризонтален. Два труса, първият по-силен."

"Силен шум на строполяващо се нещо, без малко да падне гардероба".

"Да и във Вълкосел".

"Имах чувството, че земята ще падне".

"В Гоце Делчев на шестия етаж".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай