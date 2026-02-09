"Имах чувството, че земята ще падне". Магнитуд 3,9 ни разлюля на юг!

Земетресение с магнитуд 3.9 в граничния район между Гърция и България, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
Трусът е регистриран днес (9 февруари) в 09:08 ч. в района на гръцкото село Зърнево.
Епицентърът е на 28 км от град Драма (Гърция), на 30 км от град Гоце Делчев, на 50 км от град Петрич и на 160 км от град София.
Хора, цитирани от blitz.bg, коментират в мрежите:
"Хоризонтален. Два труса, първият по-силен."
"Силен шум на строполяващо се нещо, без малко да падне гардероба".
"Да и във Вълкосел".
"Имах чувството, че земята ще падне".
"В Гоце Делчев на шестия етаж".
