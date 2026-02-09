Отново опасно и студено време, сервира ни го гореща красавица

Новата седмица ще започне с валежи от дъжд и сняг в Западна България. По-късно те ще обхващат централните и източни части от страната, като ще преминават в сняг.

Минималните температури ще бъдат от 0 до 6 градуса, по Черноморието - до 5 градуса, а в София около 0-1 градус.

В Южна България снежната покривка ще достига до 10-15 см, а на север до 5-10 см. По пътните настилки има условия за поледици. През нощта срещу вторник в Добруджа ще се образуват навявания. Вятърът ще бъде слаб със скорост до 20 км/ч.

Максималните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса, по морето до 6 градуса, а в района на София до 5-6 градуса, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

Над планините ще бъде ветровито с валежи от сняг. Нова снежна покривка се очаква от 10 до 15 см. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорост до 25 км/ч.

Максималните температури за деня, над 2500 м височина, ще са около -2 до -5 градуса, а на 1500 м - до 3 градуса.

Във вторник валежите постепенно ще спират. В сряда утрото ще бъде мъгливо и студено, а през деня ще се затопля със слънчеви часове.

В четвъртък ще се заоблачава. Следобед в северните райони ще вали дъжд и сняг, а в Южна България само дъжд.

В петък преди обед ще се задържи дъждовно, а следобед валежите ще спират и облаците ще се разкъсват.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com