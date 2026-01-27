Зимата отново на ход: сняг, виелици и студ

Жълт код за дъжд и сняг е обявен днес. Предупреждението важи за Видин, Монтана, Враца, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали – райони, където времето ще покаже зимния си характер без компромиси.

В планинските части на Западна България дъждът бързо ще отстъпи място на сняг и ще се натрупа тънка снежна покривка. Вятърът първоначално ще е от юг-югоизток, умерен до силен, но в западните райони ще се обърне от запад-северозапад и ще докара студен въздух. Атмосферното налягане остава значително под нормата за месеца, но към края на деня ще започне да се покачва – знак за рязка промяна.

Минималните температури тръгват от минус 2° – 1° в Северозапада и стигат до 8° – 10° в югоизточните части на страната. В София сутринта ще е около 2°, а максималните стойности ще се задържат между 3° и 8°, с малко по-топло време в Югоизточна България. Столицата ще види около 4° през деня.

Истинският обрат идва с нахлуването на студения въздух – в Югозападна България и Предбалкана дъждът на много места ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще останат от дъжд. Вечерта от запад валежите ще отслабват и на места временно ще спрат.

По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. Юг-югоизточният вятър ще е умерен до силен, температурите ще стигнат 10°–12°, морската вода е между 5° и 9°, а вълнението – 3–4 бала.

В планините ситуацията е най-сериозна – облачно, ветровито и със снеговалежи, под 1200 метра примесени с дъжд. В Западна Стара планина и масивите в Югозападна България се очакват значителни количества, а по проходите – условия за виелици и навявания. Вятърът ще бъде силен и бурен, с временно отслабване към вечерта. На 1200 метра максималната температура ще е около 3°, а на 2000 метра – минус 2°.

Нощта срещу сряда носи кратко успокоение – облачността ще намалее, вятърът ще стихне и сутрешните температури ще паднат до минус 4° в котловините на Западна България. През деня обаче времето отново ще смени настроението си: юг-югозападен вятър, затопляне до 9°–14° и слънчеви часове преди обяд, последвани от ново заоблачаване.

Срещу четвъртък от югозапад пак ще завали – дъжд в равнините, сняг в планините над 1000 метра. В четвъртък страната остава под облаци, с повишен риск от по-значителни валежи в Южна България. Минималните температури ще са от около 0° в Северозапада до 8°–10° в Югоизтока, а дневните – от 5°–6° в Западна България до 12°–14° в Източна.

