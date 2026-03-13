Роко Бароко прати автографи в София

Роко Бароко, последният жив световен дизайнер на Италия от генерацията на корифеите, изпрати автографи на българските си почитатели. След гастрола на маестрото в София по покана на Анелия Петкова и „Брайдъл фешън“ ценителите у нас следят с още по-изявен интерес новините, свързани с новите му творения за червените килими. Сега той представя премиерен проект - дамски двулицеви чанти в основните цветове и в крокодилски принт в зелено-кафявата гама, клъчове в сребристи нюанси, обувки, колани от естествена кожа с подписа Roccobarocco.

Те са в класически стил с фини знакови елементи и нюанс на изискана екстравагантност. Колекцията на Роко Бароко, който е сред законодателите във висшата мода и прет-а-порте, дебютира в Милано, където се случи нещо донякъде прогнозирано, но все пак изненадващо.

„За първи път в рамките на Модната седмица се обединиха две важни и значими за развитието на жанра изложения – MICAM за аксесоари и Si Sposa Milano за булчински и официални рокли . Да се провеждат на едно и също място по едно и също време е нова тенденция в индустрията.“, категорична е Анелия Петкова.

Две от любимите млади дизайнерки на Холивуд също пращат модели в София. „Булчинските и романтични тоалети на Nicole&Felicia са хитови на ексклузивните събития във вселената на развлекателния бизнес - могат да се видят на Мет гала и на церемониите за раздаването на наградите „Оскар“, „Грами“, БАФТА… Носят ги Лейди Гага, Дженифър Лопез, Тейлър Суифт, Никол Шерцингер, Алиша Силвърстоун, Кристи Сара. Зад американски бранд са сестрите от тайландски произход Никол и Фелисия Чанг, които са изключително нашумели.“, коментира бизнес дамата, която участва в мега събитието в Милано.

