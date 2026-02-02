Кучи студ! Зимата стяга примката. Минус 15 градуса

През нощта срещу понеделник валежите навсякъде почти ще спрат, само над Централна и Източна България ще превалява слаб до умерен снеговалеж, като по Черноморието валежите ще са от дъжд. Североизточният вятър до сутринта в повечето места ще стихне. Очакваме и понижение на температурите, като минималните в районите със снежна покривка ще достигат до минус 10-12°С, а в планинските райони и до минус 15°С, по-топло ще бъде по Южното Черноморие и Сандански до плюс 2-3 °С

Времето през вторият ден от месец февруари ще се задържи предимно облачно, но след обяд от югозапад-запад ще започне и процес на разкъсване и намаляване на облачността. Ще имаме и слънчеви часове, над Югозападна България. Слаби валежи от сняг се очакват в Дунавската равнина и по Черноморието.

Вятърът ще е слаб, а след обяд и силен по Черноморието и западната част от Дунавска равнина, предимно от североизток, ще застудява.

Максималните температури ще са в широки граници: от минус 5° - минус 3°С в Северна България, до минус 2°-3°С в югоизточните райони. По-топло ще е в района на Сандански до полюс 3-4°С.

Времето в София

Около полунощ в понеделник валежите ще спират. През деня в понеделник ще е предимно облачно, а след обяд и с разкъсана слоеста облачност. Ще духа слаб източен вятър.

Минималните температури ще са между минус 8°С и минус 9°С, а максималните – почти без дневен ход, до минус 2–3°С.

Времето по планините

През деня облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 9°С, а на 2000 метра – около минус 17°С.

Времето по Черноморието

След обяд валежите ще спират, а облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 1°-2°С. Вълнението на морето ще бъде 5-6 бала.

Времето на Балканите

Времето през следващите дни ще се подобрява, но ще застудее.

