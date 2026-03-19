Майката на Калушев отмени погребението му

Майката на Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторова, е взела решение да отмени обявеното поклонение и погребение на сина си, предпочитайки церемонията да се състои в тесен кръг. Новината стана известна чрез писателя Румен Леонидов, след като тя закри профила си във Facebook, съобщава "Блиц".

"Скъпи сине Ивик! В последните си земни думи, ти ме помоли за прошка. сега е моят ред-аз те моля, прости ми. Отменям обявеното ти погребение на 22 март, не мога да позволя този ритуал да се первъне в поле за изява на медии и хора, с омраза в сърцата. Церемонията ще се състои в тесен кръг – сред най-близките и приятелите, които те обичат и ценят твоята уникална личност. Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това.“

"Блиц" уточнява, че погребението на Ивайло Калушев първоначално беше насрочено за неделя, 22 март. От съобщението обаче става ясно, че церемонията се отлага за неопределен период и ще се проведе при ограничен достъп.

Решението на майката идва на фона на засилен обществен интерес и реакции в социалните мрежи.

