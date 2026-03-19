Свободата се топи: Спад в целия свят, България също губи позиции

Вашингтонската неправителствена организация "Фрийдъм хаус" предупреждава в публикувания си днес годишен доклад за свободата, че през 2025 г. положението със свободата по света се е влошило за 20-а поредна година.

Организацията съветва, че реакцията трябва да включва по-силна координация между демокрациите, реформиране на подкрепата за демокрацията и повече стратегическо ангажиране с младите хора по света.

Военни преврати, насилие срещу мирни протестиращи и опити за отслабване на конституционни защитни механизми маркират упадъка на свободата през 2025 година. Според доклада на "Фрийдъм хаус" в 54 страни е отчетено влошаване на състоянието на политическите права и гражданските свободи. Само в 35 страни се наблюдава подобрение. Понастоящем само 21 процента от хората по света живеят в страни, обозначени като свободни, предаде БТА.

Страните в доклада са разпределени в три категории: свободни, частично свободни и несвободни, като степента на свободата се оценява по система със 100 точки. Колкото е една страна по-близо до 100, толкова е по-свободна.

В тазгодишния доклад България е обозначена като свободна страна, със 74 точки. Отбелязва се обаче, че в миналогодишния доклад страната ни е имала три точки повече. САЩ също са загубили три точки в сравнение с миналогодишния доклад и в тазгодишния имат 81 точки.

В частта от тазгодишния доклад, посветена на България, се отбелязва, че нашата страна разполага с демократична система, в която множество партии се съревновават, и че през последните десетилетия е имало няколко предавания на властта между съперничещи си политически сили. Допълва се, че България продължава да има проблеми, сред които политическа корупция, организирана престъпност, проблеми със свободата на медиите и дискриминация на етническите малцинства. В доклада е дадена оценка 30 от 40 точки за състоянието на политическите права и 44 от 60 точки за състоянието на гражданските свободи.

Единствената страна, която има 100 от 100 точки, е Финландия. Само Южен Судан има нула точки.

