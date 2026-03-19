Ключов факт за "Петрохан" - можело ли е да бъдат спасени Калушев и момчетата

От българското представителство на „Мерцедес“ още на 3 февруари са посочили на МВР къде се намира издирваният кемпер на Ивайло Калушев. Това съобщава агенция BulNews, цитирана от "Блиц".

Това се случва ден, след като на 2 февруари, понеделник, в хижа „Петрохан“ са намерени труповете на 49-годишния Ивайло Иванов, на 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев. При първоначалните разпити на Деян Илиев-Мексиканеца става ясно, че го няма кемперът на Ивайло Калушев, който е заминал в неделя заедно с Николай Златков и Александър Макулев.

По тази причина разследващите в София изпращат новобранец от екипа до „Мерцедес“ с молба да опитат по GPS-са да открият къде се намират тримата мъже. От фирмата бързо установяват, че кемперът е спрян в планината над врачанското село Згориград. Един час по-късно тази информация е докладвана на МВР.

И тук започват да валят въпроси като - разследващите в столицата сподели ли са местонахождението на Калушев и компания с колегите си във Враца, ао отговорът е не, защо? Както и ако МВР във Враца е било уведомено от София за данните от „Мерцедес“, защо не е успяло да открие кемпера и издирван ли е изобщо, питат от агенцията. Те припомнят, че във Враца има достатъчно опитни планинари, които знаят всички пътища в Балкана. И за обикновените анализатори е ясно, че за да стигне до дадена точка, на кемпера му е необходим път. Търсили ли са разследващите съдействие за обход на района и ако отговорът е не - защо? Това, което не са направили криминалистите тогава, го сторил няколко дни по-късно екипът на агенция BulNews. С помощта на опитен планинар те твърдят, че са били първите журналисти, които отишли до поляната, на която е бил паркиран кемперът. Значи, е можело и разследващите да го направят, смятат те. Когато на 8 февруари, неделя, откриват кемпера ковчег в района на Околчица, още на следващия ден, понеделник, местните криминалисти установяват по пътните камери кога той е влязъл във Враца и кога е излязъл от града. Оказа се, че частна камера в село Челопек е записала как кемперът отива към връх Вола. С тази информация групата на Ивайло Калушев щеше лесно да бъде намерена. Правена ли е проверка на трафика на 3 февруари - 5 дни преди да бъдат открити труповете на тримата мъже, чудят се разследващите журналисти. Пет дни по-късно кемперът с трите трупа вътре е открит случайно от жител на село Згориград, който отива да огледа кошарите си в района. За обществото остава тайна защо МВР не поиска да спаси живота им…

