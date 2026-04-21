Пълна трагедия в Пловдив! Син наряза баща си на парчета

Има задържан по случая с откритото разчленено тяло в Пловдив. По първоначална информация става дума за сина на жертвата, изведен от апартамент в същия район.

По данни на съседи в жилището, от което е изведен мъжът, са живеели баща и син, съобщава Bulgaria ON AIR. Бащата - на 54 години, бил по-познат на хората във входа, макар да не поддържал близки контакти.

Съседите разказват, че често употребявал алкохол и вдигал шум, но избягвал разговори. Синът, на около 22 години, се появявал рядко. По думите на живущите той наскоро се е върнал от чужбина и не е поддържал контакт с хората в блока.

Според съседи именно липсата на бащата в последните дни е предизвикала съмнения и е довела до подаване на сигнал. Човешки останки бяха открити преди две седмици в пловдивския район "Тракия". Първоначално самоличността на жертвата не е била установена, тъй като липсвали торсът и главата.

