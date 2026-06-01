Тяло на жена изплува в Несебър

Тяло на жена бе открито в морето край плаж „Олимпийски надежди“ в Несебър, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в Районното управление около 20:30 часа снощи, след като жена е била забелязана във водата в безпомощно състояние. Малко по-късно тя е извадена от морето без признаци на живот.

Към момента самоличността на починалата все още не е установена.

При първоначалния оглед не са открити видими следи от насилие по тялото. На плажната ивица са намерени нейни лични вещи – чанта с летни дрехи и джапанки.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувана проверка, която трябва да изясни причините за смъртта и обстоятелствата около инцидента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com