Взе се неочаквано решение за задържаните украинци от Баба Алино

Тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в незаконния град край Варна са освободени. Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа.

Работата с тях обаче е приключила, съобщи БНТ. Според информация на предаването „По света и у нас“ на тези служители не е повдигнато обвинение. Затова и те са освободени.

От украинската фирма отказаха коментар по казуса.

Вчера разследващите влязоха в офиса на въпросната украинска фирма и иззеха документи във връзка с досъдебното производство.

Интересна подробност в този казус е, че въпреки скандала и разследването, които съпътстваха това селище, в един от сайтовете на украинската фирма все още се продават недвижими имоти, като квадратният метър на някои от тях започва от 1600 евро.

По-рано днес арх. Кристиян Саралиев, председател на Експертния съвет по устройство на територията към община Варна, по повод казуса с изградените 104 постройки в местността „Баба Алино“ заяви пред NOVA, че основната болест във Варна е липсата на градоустройство, защото в последните 30 години гражданите и като цяло община Варна е тероризирана от архитектурната общност.

На въпрос как са се появили сградите и кой е разрешил строителството им, той беше категоричен, че „не може да се разглежда застрояване на тези сгради, при условие че там няма подробен устройствен план”. Според него, ако човек иска по нормален начин да получи разрешение за строеж, това „ще отнеме минимум 3 години”, тъй като „няма действащи подробни устройствени планове с отчуждително действие върху улиците”.

Саралиев обърна внимание и на издаваните през годините документи за други постройки в града. „Купчина с разрешения за търпимост има издавани последните десетина години на територията на община Варна”, посочи експертът и даде личен пример, че „като главен архитект на Община Бяла никога не съм издал удостоверение за търпимост на обект, който не е в действащ регулационен план”.

Относно опитите за узаконяване на подобни комплекси, той цитира нормативната уредба, според която „не се разрешава изменение на действащи регулационно-застроителни планове с цел узаконяване”. В конкретния случай с местността „Баба Алино” архитектът обясни, че „кадастралната карта, която е нанесла някакви сгради там, въобще не се съобразява с тях планът, напротив – улицата минава дори през тях”.

Единственият досег на ръководения от него съвет със случая е бил свързан с проектната документация. „Това, което е стигало до мен като председател на експертния съвет, е искане за изработване на подробен устройствен план”, разясни Саралиев и допълни, че първоначално искането на инвеститорите е било само за техните имоти, но „след като се разгледа на експертния съвет, им беше даден обхват съгласно общия устройствен план”.

