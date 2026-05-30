Бащата на Васил Михайлов каза истината за сина си

Прокурорът от Перник Бисер Михайлов категорично не приема думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е помагал на сина си Васил да се превърне в беглец от правосъдието. Това каза той в интервю за Нова телевизия седмица след ареста на беглеца, който близо година беше издирван и се укриваше.

Михайлов - син беше арестуван в кв. "Свобода" в столицата на 22 май вечерта при изненадваща операция на антимафиотите и отведен в затвора, за да излежи присъдата си. А Демерджиев разпореди проверка в МВР за това дали е вярно, че полицията продава информация на издирвани.

Магистратът твърди, че не е имал никаква представа къде се укрива синът му.

"Не съм знаел къде е през този 11-месечен период", заявява той. Относно самата акция по задържането му, бащата добавя, че не знае "какво наложи тази тактика на ГДБОП", но признава емоционално за момента на ареста, че го е познал само по очите, тъй като визуално Васил бил "съвсем различен човек - с брада и коса", за разлика от миналата година.

Преди година Бисер Михайлов призова сина си да се предаде. Въпреки че младежът не го послуша, днес прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението си да не свидетелства срещу него.

"Като баща не бих предал сина си", признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи. Михайлов обаче уточнява, че според Наказателния кодекс не носи отговорност за лично укривателство, когато става въпрос за негов син.

Прокурорът признава, че отношенията им са силно влошени. На въпрос кой може да е помагал на беглеца през тези месеци, бащата отговаря: "Всички - приятели, роднини, семейство, хора с възможности".

Той обаче е категоричен, че не познава обкръжението на сина си и не знае кой е авторитет за него. "За мен е загадка, дано съответните служби свършат тази работа", допълва Михайлов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com