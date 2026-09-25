Всичко по темата Васил Михайлов

Доживотен затвор грози прокурорския син
След като и Гърция се намеси сериозно в разследване срещу него
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Васил Михайлов. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След като и Гърция се намеси сериозно в разследване срещу него
Дали го е укривал и дали ще го предаде
И разкри твърде интересни подробности
Той не е Худини да изчезне ей така
Бил е изненадан и не е окозал съпротива
Засега той е задържан за 24 часа по Закона за МВР