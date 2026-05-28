Митнически служители са задържали повече от 1000 пратки с наркотични вещества, доставяни онлайн.

Това съобщиха на брифинг пред журналисти Стефан Бакалов - зам.-директор на Агенция "Митници" и Десислава Петрова - говорител на Софийската градска прокуратура.

Операцията под името "Хидра", на отдел "Борба с наркотрафика" в Териториална дирекция "Митница София", е била насочена срещу доставянето на наркотици с куриерски пратки.

Извършени са проверки в офиси и терминали на всички експресни куриерски фирми. Основен акцент в действията на митническите служители е бил откриването и задържането на пратки с дрога под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса.

Установени са случаи, в които родители взимали пратки с дрога, без да знаят какво има в тях, поръчани от децата им.

