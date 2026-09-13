Нови подробности за убийството на младата японка в "Бъкстон"
Битов конфликт бил в основата
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Битов конфликт бил в основата
Новите досъдебни производства трябва да изяснят има ли извършени нарушения
Няма данни за престъпление, обявиха магистратите
Деца поръчвали наркотици като бонбони и вейпове
Антикорупционната комисия провежда мащабна операция
Акцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупция
Досъдебното производство спрямо обвиняемия Петров е приключило задочно
Илиана Кирилова е новият ръководител на Софийската градска прокуратура
София. Петьо Петров се оттегли като завеждащ Следствения отдел към Софийската градска прокуратура, съобщиха от държавното обвинение. Петров е подал з...
София. Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Димитър Аврамов, народен представител от ГЕРБ в 41-то Народно...
Преди ваканцията ще има становище от разследването срещу Мирослав Найденов
София. Висшият съдебен съвет определи Евгени Диков, прокурор във Върховна касационна прокуратура, за изпълняващ функцията административен ръководител...