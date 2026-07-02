Прокуратурата със светкавичен отговор за полетите на Пеевски

Няма данни за престъпление! Това казват от СГП за полетите на Делян Пеевски, които днес вътрешният министър Иван Демерджиев оповести пред парламента.

От отговора на СГП става ясно, че цялата история с полетите е абсолютна бутафория, няма никакви данни за престъпления, смятат от самата ГДБОП, респективно не може да се ползва тази информация.

Ето позицията на Софийска градска прокуратура:

Във връзка със запитвания от медии и направени на 2 юли 2026 г. публични изявления относно работата на Софийска градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление, СГП уточнява следното:

В Софийска градска прокуратура са наблюдавани три прокурорски преписки, образувани по повод постъпили сигнали от народен представител на 21.05.2026 г., на 18.06.2026 г. и на 22.06.2026 г. с изложени твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от страна на министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР, както и за набедяване на народния представител със сезирането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, МВР, с твърдения за извършени престъпления при пътувания на народния представител в чужбина.

С разпорежданe на наблюдаващ прокурор e възложена проверка на Главна дирекция „Национална полиция“. Наред с другите указани действия е изискана и информация дали в ГДБОП са постъпвали сигнали срещу народния представител, касаещи процесните пътувания.

В отговор на 24.06.2026 г. в СГП са получени материали по водена проверка в ГДБОП, съдържащи сигнал срещу народния представител от страна на други народни представители и справка, отразяваща констатацията на дирекцията, че в сигнала не се релевира конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на народния представител.

Предвид направените публични изявления, СГП уточнява, че към настоящия момент не са постъпвали други материали или сигнали от МВР, съдържащи данни за евентуално извършено престъпление по разглеждания казус.

Предстоят произнасяния на наблюдаващите прокурори в законоустановените срокове по Закона за съдебната власт.

Софийска градска прокуратура ще продължи да информира обществеността при наличие на законово основание, като същевременно гарантира законосъобразното и безпристрастно протичане на всяко производство

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