Един министър лъже за Пеевски! Демерджиев или Дечев?

Един министър лъже за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това или е настоящият шеф на МВР Иван Демерджиев, или е предшественикът му Емил Дечев. Това стана ясно днес след изслушването на Демерджиев в пленарна зала. То скандализира всички, защото за първи път вътрешен министър си позволява да огласява от трибуната на парламента обстоятелства свързани с личния живот на политически лидер. Демерджиев намеси хора и фирми, с което срина и без това ниския рейтинг на парламента.

На 5 април 2024 г. Делян Пеевски е пътувал към Дубай, в самолета е била и Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия, съобщи Демерджиев в отговор на въпрос от Божидар Божанов (ДБ). Той обяви, че авиокомпанията е била "Хиперион Авиейшън".

Но ето какво казва Емил Дечев на 26 април 2026 г. в интервю за Нова тв: "МВР е предоставило информация по казуса с пътуванията на Десислава Атанасова. В уречените дати тя е пътувала два пъти с Turkish Airlines - един път от София до Истанбул, втория - от Истанбул към София.

Няма данни в същия полет да е пътувало друго лице, публична личност, от България".

Няма данни Атанасова и Пеевски да са пътували в какъвто и да е самолет заедно, било на излитане или на връщане към България, допълни тогава вътрешният министър Емил Дечев.

Кой от двамата министри на вътрешните работи лъжи?

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