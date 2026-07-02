Калин Стоянов: Мирчев разгласи класифицирана информация, което е престъпление

Депутатът от ДПС и бивш МВР министър Калин Стоянов разкри, че Ивайло Мирчев е изнесъл и разгласил класифицирана информация по време на дебата по точката за избор на подуправител на НЗОК.

Ето какво написа той във Фейсбук:

"Днес в пленарна зала се случи нещо доста интересно. В дебата по точката за избор на подуправител на НЗОК народният представител от ДБ Ивайло Мирчев изнесе и разгласи класифицирана информация, за която не е известно откъде и как я е получил.

Още повече че не би следвало да разполага с подобна информация от доклади на ДАНС, които все още не са пристигнали официално в деловодството на НС. Мирчев следва да обясни откъде има достъп до такава чувствителна информация.

Във връзка с горното вече поискахме стенограмата от дебата и още днес ще входираме сигнал до и.ф. главен прокурор г-жа Стефанова, до председателя на ДАНС и до председателя на Държавната комисия за защита на класифицираната информация (ДКСИ)."

Пред журналисти Калин Стоянов заяви:

"Днес в пленарната зала се случи нещо, нещо доста интересно. По време на дебата за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса депутатът и съпредседател на ДБ Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита.

Тоест имаме теч от службите. Той заяви: "В доклада пише." Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание.

Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, но още повече трябва да обясни как и по какъв начин е придобил тази информация, а след това и защо си позволи да я разгласи."

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