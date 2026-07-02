Халил Летифов към Демерджиев: Днешното изслушване носи усещане за срам

Днес трябва за това изслушване да имате единствено и само усещането за срам. Чухме от министъра, че данни за престъпление към момента няма. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов при изслушването на Иван Демерджиев, който разпространи от трибуната в НС недоказани твърдения, свързани с полети и срещи на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Ето какво каза още той:

"Данни за престъпление няма. Но ние изслушваме едни предположения, пълни с неточности и пълни с лъжи. Занимаваме цялото парламентарно време и внимание за това. Чухме дори тук от управляващите, че става дума за лидера на ДПС - ново начало госпожо Председател, и тук ми е отношението към Вас.

Има политическа партия Движение за права и свободи. Има и парламентарна група Движение за права и свободи и имаше парламентарна група Движение за права и свободи- Ново начало в 51-то Народно събрание. Сега такава не съществува де юре.

Уважаеми колеги управляващи, понеже Ваша отговорността най-вече, на всички нас, разбира се, за издигането авторитета на Народното събрание. Но да Ви питам Вашите колеги тука от ПП-ДБ, нашите колеги, които Ви ползват, виждат, че си подавате пасове с тях.

Те за пореден път правят така и няма да престанат Но въпросът ми е следният: ако Вие наистина искате авторитетът на Народното събрание да бъде издигнат, там има хора, обвинени за злоупотреби, обвинени за натиск върху министър да възложи на определени фирми поръчки обществени за над 600 милиона.

Ще поискате ли министърът да докладва? Ще поискате ли справка докъде се случват тези неща? Там има данни за корупция. Не го казвам аз, казват го институциите. Но Вие се занимавате с недоказани твърдения. И тук виждам, че така кипи труд, кипи.

Тепърва ще бъде интересно. Тепърва. Но отговорността е на всички".

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