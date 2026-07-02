Искра Михайлова: Срам! Парламентът каза на хората: Не пътувайте, следят ви!

Срам! Парламентът каза на хората: Не пътувайте, защото ви следят! Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС Искра Михайлова при изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев, който разпространи от трибуната в НС недоказани твърдения, свързани с полети и срещи на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването бе по искане на „Прогресивна България“, а в края му политическият щурмовак Ивайло Мирчев се похвали, че проверките спрямо Пеевски, който има имунитет, са по сигнали на „Да, България“.

„Изнесените“ данни коментира Искра Михайлова, обръщайки се към председателя на НС Михаела Доцова. Г-жо Председател, днес Вие допуснахте от трибуната на НС да се разпространяват клевети, лъжи и недоказани обвинения. Допуснахте НС да изпрати послание до всеки български гражданин, че той може да бъде обект на каквито си поиска някой проверки, заяви Михайлова. И постави най-важния въпрос: Какъв е този сигнал. Като стотиците хиляди сигнали по време на предишни избори или по искане на властимащия в този момент.

Днес Народното събрание отправи тревожно послание към българите: Не пътувайте, защото ви следят, не се срещайте, защото ви следят, не се занимавайте с нищо, защото ви следят. И от най-високата трибуна в държавата овластени хора могат да отправят обвинение срещу вас – да извадят данни, свързани с личния живот на хората, да споменават хора, които нямат никакво отношение, фирми, личности, хора които знам, че ще защитят правата си, каза още Искра Михайлова. И попита: Защо го правим това, г-жо Председател, как с това вдигаме авторитета на Народното събрание?!

Жалко колеги, срамна процедура, възмути се зам.-председателят на ПГ на ДПС.

Г-н министърът използва моето име и ме засегна, че задавам много въпроси, че подавам сигнали, че като адвокат пиша молби и искам информация. Всеки български гражданин може да иска всякаква информация от държавната администрация. Дали ще му я дадат зависи от самата информация, заяви от трибуната и другият зам.-председател на ДПС Хамид Хамид. Той направи разкритие за двойния стандарт на Демерджиев и изобличи опитите му да крие важна информация.

Исках информация от г-н министъра кои лица са посещавали МВР, исках справка от книгата за влизане в МВР. Министърът ми отговори, че това засягало лични данни на хората, които са го посещавали, разкри Хамид и посочи, че в днешния ден Демерджиев е направил точно това - разкрил е информация и лични данни за хора, които не са направили нищо. При един бивш министър влизаха контрабандисти с пачки и пудели. Дали сега има криминално проявени типове, които влизат в МВР. Дали не са бъдещи кошаревски свидетели, попита Хамид.

Държа да ми предоставите информацията от книгата, категоричен бе той.

Днес трябва да имате единствено и само усещането за срам. Изслушването показа, че данни за престъпления няма, продължи третият зам.-председател на ПГ на ДПС Халил Летифов. Но ние изслушваме едни предположения, пълни с неточности и лъжи, допълни той.

Летифов разкри сглобката между Прогресивна България и ПП-ДБ. Вашите колеги от ПП-ДБ, които ви ползват, вижда се, че си подават пасове с тях. Те за пореден път пробват да овладеят съдебната система. Там има хора обвинени за злоупотреби за натиск върху министър да възложи определени обществени поръчки за над 600 милиона. Ще поискате ли справка, там има данни за корупция, но вие се занимавате с недоказани твърдения, възмути се Летифов.

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