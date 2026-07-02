Калин Стоянов към Демерджиев: Правите зрелище и внушение

Вие правите зрелище и внушение. Такава равносметка направи депутатът от ДПС и бивш МВР министър Калин Стоянов след изслушването на Иван Демерджиев, който разпространи от трибуната в НС недоказани твърдения, свързани с полети и срещи на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Ето и цялото изявление на Калин Стоянов от парламентарната трибуна:

"Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Най-напред искам тук от трибуната да заявя, че държим да получим документите, които Вие използвахте в днешното изслушване и най-вече справките, които са Ви изготвени от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”.

Почти се потвърди това, което ние дълго време говорим, а именно, че се извършва нещо нередно, може би от Вас, може би от служители от отделни структури по разпореждания или на Вас или на други длъжностни лица, които нямат право да разпореждат, да възлагат, да контролират, да координират различни проверки по отношение на лица с имунитет.

Разбрахме, че Вие действате само и единствено на базата на някаква принадлежност опозиционна. Разбрахме, че има двоен аршин по отношение на предоставянето на информация. Колегата Хамид даде един елементарен пример, в който се поиска копия от регистрите за гости в Министерството на вътрешните работи.

Вие сте отказали със според Вас актуален мотив, но успоредно с това виждаме колко подробни информации се изнасят за хора от опозицията.

Наистина всичко или голяма част от това, което казахте, беше под формата на едни внушения. Ползвате различни термини, малко от типа някой някъде нещо казал. Всички разбираме, че от едно известно време Вие най-много се възпалихте поради това, че ние повдигнахме темата за делото, по което Вие сте привлечен в качеството на обвиняем.

И най-вече, защото правим опит да осветим факта, че търсите вариант това дело да бъде прекратено. И както Вие се изразихте преди малко, че много материали потъвали в прокуратурата. Ето това дело, по което Вие сте обвиняем, точно такова.

Потънало някъде в Софийската градска прокуратура. Разбираме, че в момента за Вас най-важното е да си осигурявате хора с прякори, които са готови да дават фалшиви показания срещу всеки, който Вие посочите и да кажат това, което на Вас Ви се иска.

Всичко това, което днес се случи, лично според мен е една форма, опит на зрелище, но нека да завършим с това, че никой за момента не може да бъде подведен под някаква отговорност за това, че е пътувал някъде."

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