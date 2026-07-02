Хамид Хамид изобличи Демерджиев, притисна го с въпрос

На два пъти изрекохте една лъжа, че Делян Пеевски е летял с конституционен съдия. Приканвам ви като адвокат да се извините. Опашата лъжа. С тези думи зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид, адвокат на Делян Пеевски, се обърна към МВР-шефа Иван Демерджиев по време на изслушването му в парламента. Демерджиев си позволи да направи куп внушения от парламентарната трибуна.

ТикТок е пълен с това, че сте юрист, даже колегите от ГЕРБ разказват легенди за кортежи, бронирани автомобили, охрани, много интересна адвокатска дейност, моите поздравления, продължи Хамид.

Разпореждали ли сте тази проверка на някого, вие ли сте я наредили, заповядали ли сте я, вие ли разпоредихте проверката лично, бе въпросът на Хамид към Демерджиев, който се оправда, че нищо не е разпореждал лично, искал само служителите му да проверяват всеки сигнал.

"Исках информация от министъра кои лица са посещавали министерството. Исках информация от дневника на посетителите в министерството. Много интересно. Знаете ли какво ми отговори министърът? Че не може да ми даде тази информация, защото въпросът ми не бил конкретен и че това засягало лични данни на хората, които са го посещавали", разкри Хамид.

"Интересно щеше да бъде, ако ми беше предоставил информацията. Защото при един бивш министър влизаха едни контрабандисти с пачки и пудели. Интересно е сега кои лица са влизали в министерството. Дали там има криминално проявени типове? Дали тези криминално проявени типове не са бъдещи кошаревски свидетели. Предстои да видим", заключи депутатът от ДПС.

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