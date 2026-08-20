Прокуратурата подхвана „Хемус“ и Северната тангента: Проверяват строителството и милиони левове

Софийската градска прокуратура е образувала две досъдебни производства заради данни за престъпления, свързани с изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и обекта „Северна скоростна тангента“, съобщиха от държавното обвинение.

Разследването за АМ „Хемус“ е за неполагане на достатъчно грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за „Автомагистрали“ ЕАД.

Второто дело е за длъжностно престъпление при приемането на „Северна скоростна тангента“. Проверяват се данни за несъответствия между договорената и реално изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация, предава БТА.

Проверяват и къде са отишли парите

В хода на разследванията прокуратурата ще проверява избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основанията за извършените плащания.

Ще бъдат изследвани действията и бездействията на длъжностни лица от „Автомагистрали“ ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проверката ще обхване документацията по обектите, приемането на строителните дейности, извършените плащания и начина, по който са били остойностени заложените работи.

Разследванията са възложени на следователи от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Предстоят разпити на множество свидетели, събиране и анализ на документацията, както и изготвяне на необходимите експертизи.

Какво се знае до момента

БТА припомня, че на 30 юли временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е провела работна среща в Съдебната палата с министъра на регионалното развитие и инфраструктурата Иван Шишков и министъра на правосъдието Николай Найденов, посветена на обектите.

По думите на Шишков преписките за авансовите плащания по „Хемус“, незаконното строителство на нейния четвърти лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път и участъци от автомагистрала „Тракия“ са останали без развитие в продължение на три години.

Новите досъдебни производства трябва да изяснят има ли извършени нарушения, кой носи отговорност и как са били вземани решенията при възлагането, приемането и заплащането на строителните дейности.