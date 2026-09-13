Прокуратурата подхвана „Хемус“ и Северната тангента: Проверяват строителството и милиони левове
Новите досъдебни производства трябва да изяснят има ли извършени нарушения
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Новите досъдебни производства трябва да изяснят има ли извършени нарушения
Намира се само на 20 минути от София
Само на 20 км от София място с древна история се превръща в магнит за къщи, парцели и нов живот
Всички търсят в него едно - не вила, а постоянен дом
От асфалта липсва около 1/3 от това, което е трябвало да бъде, казва Иван Шишков
Продължава обсъждането дали жителите на четири квартала и над 10 села да бъдат освободени от пътна такса за ползване на Северната скоростна тангента.....
Правителството реши да бъдат отчуждени части от имоти – частна собственост за изграждането на Северната скоростна тангента и Околовръстния път на Софи...
Трафикът между кварталите "Илиянци" и "Требич" при Северна скоростна тангента ще бъде облекчен. Това стана ясно на среща между представители на Столич...
Спасихме 180 млн. лв. от загуба със строителството на Северната скоростна тангента, направихме невъзможното за пет месеца. Това написа регионалният ми...