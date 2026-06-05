Китно село до София става златен квартал. Опашка за къщи

На една крачка от София китно село, някога сгушено между Северната скоростна тангента и зелените гънки на полето, се превръща в новата златна територия на София. Място, което до вчера звучеше като „някъде там“, а днес е в речника на брокери, инвеститори и семейства, които търсят дом с двор, но без да напускат града. Имотният пазар тук вече не е периферия. Той е сцена.

Локация, която променя съдбата на едно село

Требич е от онези точки на картата, които изведнъж се оказват стратегически. На минути от Околовръстното, с директен достъп до Северната скоростна тангента, близо до логистичните хъбове на Илиянци и Нови Искър, и в същото време достатъчно отделено, за да запази усещането за тишина и простор. Това е локация, която не обещава романтика, а прагматична стойност. И точно това я прави златна.

Цените: от селски двор до градска инвестиция

По имотните сайтове в момента се въртят около 20–25 активни оферти. Средната цена на имотите е около 178 000 евро, а квадратният метър - около 270–300 евро. Това е ниво, което вече поставя Требич в категорията на търсените северни квартали, а не на „евтините села“.

Има и по-ниски оферти - стари къщи за ремонт или парцели, които започват от 60–80 000 евро, но те са изключение.

Пазарът се движи нагоре, а най-скъпите имоти надхвърлят 200–250 000 евро, особено ако са реновирани или с големи дворове.

Показателно е, че се появяват и големи инвестиционни парцели - например терени от 5000–6000 кв.м за около 250 000 евро, което ясно говори за интерес от строителни компании.

Какво се търси най-много?

Търсенето в Требич е удивително еднопосочно: къщи за постоянно живеене.

Не вили, не сезонни имоти, а домове - с двор, с пространство, с възможност за живот извън панелните блокове, но в рамките на София.

Купувачите искат:

готови къщи или такива, които могат да се довършат бързо

парцели с лице към улица и възможност за строеж

имоти с добър достъп до тангентата

Това е пазар, който се движи от практичност, а не от мечти.

Кой купува в Требич?

Профилът е ясен и се повтаря в почти всяка оферта: Хора на 30–45 години, работещи в София, които искат да избягат от задръстванията на южните квартали и от цените на Панчарево, Бистрица и Лозен. Семейства с малки деца, които търсят двор. Специалисти, работещи в индустриалните зони на север - логистика, производство, транспорт. Инвеститори, които виждат в района следващия естествен растеж на града.

Требич е място за хора, които мислят напред, а не за романтици.

Прогнозата: Тихо, но сигурно изкачване

Всичко сочи, че в следващите години Требич ще продължи да поскъпва. Причините са няколко и всички са структурни:

Северната тангента превърна района в логистично съкровище.

София се разширява именно в тази посока.

Инвеститорите вече купуват големи парцели.

Цените все още са по-ниски от южните и източните села, което привлича нови купувачи.

Това не е бум, а устойчиво изкачване, което ще продължи.

Предимствата на Требич – между Нови Искър и София

Требич стои в особена, почти привилегирована точка – едновременно достатъчно близо до Нови Искър, за да ползва неговата инфраструктура, и достатъчно близо до София, за да бъде част от нейния пулс. От едната страна е големият, установен градски район на Нови Искър – с училища, магазини, транспорт и ритъм, който отдавна е подреден. Тази близост дава на Требич сигурност и удобства, без да го поглъща.

От другата страна е самата София – само на минути по Северната скоростна тангента. Тук е истинската сила на Требич: достъпът. Докато южните квартали се задъхват от трафик, северът се движи леко, бързо, логично. Живееш в къща с двор, но работиш в центъра, без да губиш часове по пътя. Това е рядка комбинация – селска тишина, градска близост и инфраструктура, която работи в твоя полза.

Така Требич се оказва в златната среда: по-спокоен и зелен от Нови Искър, но по-близък и по-достъпен до София от повечето села около столицата. Именно тази двойна принадлежност – към града и към покрайнината – го превръща в новия желан квартал, който расте не по инерция, а по логика.

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