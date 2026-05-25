Въведете конфискация и затвор! Докога дрогирани и пияни ще избиват по пътищата?

Масовото прибиране в края на майските почивни дни се превърна в истинско бойно поле по българските пътища. Натовареното движение по основните направления в страната днес беше съпроводено от безпрецедентна по мащабите си акция на „Пътна полиция“, при която бяха санкционирани над 4500 шофьори. Въпреки засиления контрол, стотиците патрули и камери за скорост, войната по пътищата взе поредните си две невинни жертви в деня на голямото пътуване. Въведете най-сетне конфискация и затвор! Докога пътищата ни ще са бойно поле за луди по скоростите, пияни и дрогирани зобмита, а ние ще капем един по един по шосетата и ще живеем в ужас! Спрете това безумие!

Трагедия край Симитли парализира трафика

Тежък и фатален инцидент беляза следобедните часове в един от най-невралгичните участъци в страната. Минути преди 15 часа край Симитли неправилно изпреварване, предприето от 60-годишна жена, доведе до жестока катастрофа, при която шофьорката загина на място. Часове по-късно жертва при тежката катастрофа стана и 53-годишният спътник на загиналата жена. Мъжът също е от София и е пътувал на предната седалка в блъснатата кола. Кървавото меле наложи незабавното и пълно затваряне на главния път между Кулата и Благоевград. С часове колоните от автомобили, прибиращи се от Гърция, бяха пренасочвани по обходни маршрути, което доведе до километрични задръствания и огромно напрежение сред пътуващите граждани.

Лов за джигити

През изминалото денонощие екипите на КАТ буквално разгърнаха мрежа по всички критични точки в страната, отчитайки стряскаща статистика от нарушения. Повече от 250 водачи бяха засечени да прелитат с превишена скорост по магистралите и главните пътища. Ловът на опасни шофьори изкара от движение и поредната партида нарушители, седнали зад волана след употреба на забранени субстанции. Общо 25 души бяха спипани да шофират с алкохол в кръвта, а трима бяха заловени под въздействието на наркотици. Жестоки глоби отнесоха и други 760 шофьори, които бяха санкционирани на място за извършване на опасни и неправилни маневри, както и за пълно неспазване на пътните знаци.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com