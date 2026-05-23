Прокурорският син е в затвора

Прокурорският син от Перник Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано сутринта, съобщи NOVA.

В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в София. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. В акция на ГДБОП той беше локализиран в столичния квартал „Свобода“.

Разследващите споделиха, че са го следели от много време – по-активно през последните два месеца. За този период той е сменил десетки адреси, предава bTV.

По-рано от Прокуратурата съобщиха, че предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”. Тя ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства, спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.

На разпространените от МВР снимки се вижда, че Васил Михайлов е с променена външност – с брада и по-дълга коса.

„Примката се затегна! Белезниците щракнаха. Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син“, току-що беше заловен от ГДБОП", написа във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

